Actualidade

A Privado Clientes entregou no tribunal uma providência cautelar para impedir que sejam pagos os 100 milhões de euros que a sociedade que gere o megafundo do BPP deverá pagar ao Estado Português, ao BPP e ao BPP Cayman.

O Banif Gestão de Ativos, sociedade gestora do fundo dos clientes de retorno absoluto do BPP depositou aquela verba à ordem do tribunal porque, havendo três entidades a reclamar os créditos (Estado, BPP e BPP Cayman), não sabia a quem pagar, segundo adiantou fonte próxima do processo à Lusa.

Porém, um decisão recente do Juízo 2 da Instância Central da Comarca de Lisboa homologou o acordo alcançado pelas partes que reclamam os créditos, pelo que o mesmo "terá como efeito expectável, após trânsito em julgado, a entrega das quantias consignadas no âmbito desses autos ao Estado Português, BPP Cayman e BPP SA", lê-se na providência cautelar a que a Lusa teve acesso.