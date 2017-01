Actualidade

Mário Leite da Silva vai assumir o cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola (BFA), substituindo Fernando Ulrich, anunciou hoje a Unitel.

O Banco BPI concretizou hoje a venda de 2% do BFA à Unitel, passado a operadora angolana a controlar o banco.

"Em consequência da concretização desta transmissão, as participações do Banco BPI e da Unitel no BFA passaram a ser de, respetivamente, 48,1% e de 51,9%", lê-se na informação enviada pelo BPI à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).