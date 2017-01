Novo Banco

O fundo americano Lone Star afirmou hoje que "vai continuar a trabalhar incansavelmente" com as autoridades portuguesas para garantir um acordo final para a compra do Novo Banco, mostrando-se aberto a disponibilizar os recursos e capital necessários.

"Vamos continuar a trabalhar incansavelmente com o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o Governo português para assegurar um acordo final para apoiar a reestruturação do Novo Banco, para um benefício de longo prazo dos seus clientes, colaboradores, credores e da economia portuguesa em geral", afirma o presidente da Lone Star para a Europa, Oliver Brahin, num comunicado divulgado hoje.

Na quarta-feira, o Banco de Portugal anunciou que a Lone Star é a entidade mais bem colocada para comprar o Novo Banco, convidando-a para um "aprofundamento das negociações".