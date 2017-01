Actualidade

O BPI já recebeu os dividendos do Banco de Fomento de Angola (BFA) referentes a 2014 e 2015, no valor de 66,1 milhões de euros, informou hoje o banco, no dia em que anunciou a venda de 2% do BFA.

"O Banco BPI vem nesta data informar que a transferência daqueles dividendos se concretizou, tendo o valor global de 73,4 milhões de dólares (66,1 milhões de euros) sido recebido na conta do Banco BPI junto do seu banco correspondente internacional para dólares norte-americanos", refere a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Mobiliários (CMVM).

O valor total dos dividendos pagos dizem respeito a 36,9 milhões de euros relativos a 2015 e a 29,2 milhões de euros da parte de 2014 que ainda não tinha sido paga.