Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje ter atualmente 185 Agências a encerrar à hora de almoço, em resposta a uma questão da Lusa sobre o processo de racionalização de funcionamento da rede de Agências para 2017.

Fonte oficial da CGD disse hoje à agência Lusa que "há vários anos que existem Agências da Caixa a encerrar à hora do almoço, em horários diferenciados consoante o local, tendo em vista a adequação dos recursos às necessidades dos clientes", medida que considerou ser "prática do setor".

Os autarcas de Vila Nova da Barquinha e de Constância, no distrito de Santarém, afirmaram à Lusa ter informação que as respetivas agências vão encerrar no período da hora de almoço já a partir deste mês de janeiro, no que consideram uma medida "inaceitável" e que "contraria os objetivos inscritos no Programa do XXI Governo Constitucional para combate à desertificação e para afirmação da sustentabilidade dos territórios de baixa densidade".