sugestões

Estes concertos que chegam agora ao fim estão cheios de surpresas e momentos marcantes, como a visita do Pai Natal, a chegada de um Boneco de Neve ou uma parada improvisada.

Os dois últimos concertos ainda chegam a tempo de celebrar a quadra, no Coliseu do Porto, a 7 de janeiro, às 15h, e no Coliseu dos Recreios, a 8 de janeiro, à mesma hora.

Todos os membros e gerações, pais, avós, irmãos, tios e primos, estão convidados a assistir aos dois últimos concertos do Ruca, no Porto e em Lisboa, com as suas respetivas famílias para dar as boas vindas ao novo ano num espetáculo especial e repleto de magia natalícia.