musical

A partir de hoje, às 21h, os Clã vão ser protagonistas da nova produção do Teatro São João, em cena no Teatro Carlos Alberto. A convite de Nuno Carinhas, o diretor artístico do TNSJ, a banda liderada por Manuela Azevedo vai interpretar ao vivo as canções concebidas a partir do libreto de Regina Guimarães, e participar na interpretação ao lado dos atores Pedro Frias, Maria Quintelas e João Monteiro.

Intitulado Fã, este musical infanto-juvenil conta-nos a história de Luca, um fantasminha que se apaixona por uma cantora debutante que vai fazer a sua grande estreia em palco. A partir daí, esta personagem, inspirada no Fantasma da Ópera, descobre o avesso dos teatros e começa a pregar partidas e a ensaiar assombrações.

E se, em vez de criaturas cruéis e assustadoras, os fantasmas fossem apenas seres como nós que procuram amar e ser amados?

No último dia do espetáculo, 29 de janeiro, está prevista uma sessão em Língua Gestual Portuguesa e com Audiodescrição.

Local: Teatro Carlos Alberto, Porto

Horário: de 5 a 29 de janeiro, quarta e quinta às 11h (exceto hoje, que será às 21h); sexta-feira, às 21h; sábado, às 16h e às 21h; domingo, às 16h

Preços: €10 (adultos) e €5 (crianças)