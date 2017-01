espetáculo

Nas profundidades de uma floresta no interior de um vulcão existe um fabuloso mundo onde tudo é possível. Bem-vindo a Varekai, onde descobrimos um jovem solitário que chegou dos céus, num paraquedas. Nesse lugar fabuloso habitado por criaturas de mil metamorfoses, este jovem lança-se numa aventura extraordinária de celebração à redescoberta da vida.

A palavra Varekai significa “em qualquer lugar” em romani, a língua do povo cigano. E este espetáculo é de certa forma uma homenagem ao espírito nómada e à paixão dos que continuam a busca pelo caminho que conduz até Varekai.

Este mundo vai estar ao seu alcance entre hoje e o próximo dia 15, na Meo Arena. O Cirque Du Soleil vai apresentar em Lisboa, um dos mais comoventes espetáculos da companhia canadiana.

O Cirque du Soleil nasceu de um grupo de 20 artistas de rua no início de 1984 e hoje é a maior companhia de entretenimento artístico de alta qualidade do mundo. O Cirque du Soleil, sediado no Quebec, Canadá, conta atualmente com quatro mil funcionários, entre os quais mais de 1300 artistas, provenientes de 50 cidades diferentes. Os espetáculos do Cirque du Soleil já fascinaram e surpreenderam mais de 160 milhões de espetadores, em mais de 400 cidades, de 60 países e de todos os continentes.

Local: Meo Arena, em Lisboa

Horário: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de janeiro, às 21h30; 7, 14 e 15 de janeiro, às 18h e 8 de janeiro, às 18h30