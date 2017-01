Literatura

Foi no Museu da História Natural e da Ciência, em Lisboa, debaixo de um espécime marítimo de grande porte, que o responsável de cada chancela deu a conhecer as novidades da Porto Editora, Assírio & Alvim, Sextante, Livros do Brasil, Albatroz e Coolbooks. Como não é possível falar de todas as edições - apesar de nos apetecer - selecionámos alguns.

O segundo volume da biografia autorizada de Jorge Sampaio, por José Pedro Castanheira é um dos destaques dos 90 títulos. Outra obra importante é "A Hope More Powerful Than The Sea", de Melissa Fleming, porta-voz do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, sobre uma história bem real dos refugiados.

Na Porto Editora destaque ainda para três obras de José Saramago, "Meia-Noite ou o Principio do Mundo", de Richard Zimler, "O Fim da História", de Luís Sepúlveda, o grande sucesso da feira de Frankfurt "Elanor Oliphant" de Gail Honeyman, "Quem não sonha Voar, Alice?", de Julia Claiborne Johson, mais um livro de receitas e Jamie Oliver e "Um Lugar Chamado Angola", de Karla Suárez, entre muitos outros.

Outra novidade divulgada foi o regresso da coleção Miniatura, dos Livros do Brasil (LB), com obras de Rosa Montero, Javier Cercas e John Steinbeck que inauguram o relançamento da coleção com, respetivamente, “A Louca da Casa”, “Soldados de Salamina” e “A um Deus Desconhecido”.

Na Livros do Brasil vão ser editados "Contos", de Anne Frank, o policial "O Caso da Quinta Avenida", de Anna Katharine Green, o irónico "O Segredo da Modelo Perdida" - o novo romance de Eduardo Mendoza, e "Ei-los que Partem", de Júlia Nery.

Foi ainda revelado que haverá uma edição sobre os cem anos de Fátima, apesar de não terem sido dados pormenores sobre o título ou o autor. Por fim, foi anunciado que será publicado um nomvo volume das memórias do Professor Cavaco Silva.

Jovens continuam a ler

A coleção Cherub de Robert Muchamore celebra dez anos com a reedição de 12 títulos. Publicada será também a obra O Coração de Simon Contra o Mundo de Becky Albertalli sobre a sexualidade. Por seu lado, William Wenton and The Luridium Thief dá início a uma série juvenil, traduzida em 37 línguas e que estará no cinema. Outra coleção que agora começa é a das Princesas Secretas.