Actualidade

Os cinco homens detidos por furtos em residências em Faro e no distrito de Setúbal ficaram todos em prisão preventiva, depois de terem sido ouvidos hoje em primeiro interrogatório judicial, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O grupo é alegadamente responsável por furtos na ordem dos 100 mil euros em residências na zona de Faro e esteve a ser ouvido durante a tarde e noite de hoje no tribunal da capital algarvia, depois se a sua detenção ter sido anunciada na quarta-feira pela GNR.

"Ficámos com a perceção de que são apenas alguns elementos de uma rede grande. Não conseguimos relacionar com outros elementos para já, uma vez que vão agora decorrer investigações", explicou na ocasião à Lusa o comandante do destacamento da GNR de Loulé, Paulo Santos.