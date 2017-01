Actualidade

O Japão anunciou hoje a retirada temporária do seu embaixador na Coreia do Sul para protestar contra a instalação de uma estátua em memória das escravas sexuais do exército nipónico à frente do seu consulado na cidade de Busan.

"O governo japonês considera essa situação extremamente lamentável", disse o porta-voz do governo, Yoshihide Suga, numa conferência de imprensa.

Também anunciou outras medidas, incluindo a suspensão das discussões económicas de alto nível.