OE2017

Os trabalhadores do setor privado que querem receber os subsídios de Natal e de férias por inteiro têm até hoje para o indicar à entidade patronal, sendo que se não o fizerem vão receber metade desses subsídios em duodécimos.

De acordo com o Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), este ano, o subsídio de Natal dos trabalhadores do setor privado será pago em 50% até 15 de dezembro e os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano.

Também o subsídio de férias será pago em duas fases: metade antes do início do período de férias e outra metade em 12 fatias ao longo do ano.