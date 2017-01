PM/Índia

Um dos principais objetivos da visita de seis dias que o primeiro-ministro inicia no sábado na Índia é promover um novo "salto" na cooperação económico-comercial entre os dois países, cujas relações neste domínio são consideradas incipientes.

Índia e Portugal estiveram 12 anos com relações diplomáticas cortadas, até ao 25 de Abril de 1974, depois da invasão militar dos territórios do então Estado Português da Índia em dezembro de 1961.

Já no período da democracia portuguesa, em 1992, o então Presidente da República Mário Soares fez a primeira visita de Estado à Índia com o objetivo de "normalizar" as relações políticas, económicas e culturais entre os dois países, seguindo-se uma segunda de Cavaco Silva, em 2007, durante a qual se procurou sobretudo dinamizar as relações comerciais.