PM/Índia

O primeiro-ministro inicia no sábado uma visita de seis dias à Índia, que terá um inédito estatuto de Estado e durante a qual António Costa será distinguido formalmente como destacado membro da diáspora indiana.

A visita de António Costa está basicamente dividida em três fases distintas: Primeiro, em Deli, onde terá um carácter sobretudo institucional, com reuniões formais com as mais altas autoridades da Índia; depois em Bangalore e Ahmedabad com objetivos económicos e de cooperação tecnológica; e, por fim, Goa (Estado de origem do pai do primeiro-ministro), em que prevalecerão as componentes da História e da cultura.

Nesta deslocação, que será a primeira no plano oficial ou de Estado feita por um chefe do Governo português à Índia, António Costa estará acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros (Augusto Santos Silva), da Defesa Nacional (Azeredo Lopes), da Cultura (Luís Castro Mendes), da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Manuel Heitor), da Economia (Manuel Caldeira Cabral) e pelo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.