Actualidade

O 'rapper' canadiano Night Lovell, o músico angolano Bonga e o autor norte-americano Phill Niblock vão atuar entre janeiro e fevereiro na Galeria Zé dos Bois (ZDB), em Lisboa, revelou hoje a associação cultural.

A programação de música da ZDB, até ao final de fevereiro, abre já no sábado com o projeto Vaiapraia & as Rainhas do Baile, de Rodrigo Soromenho Marques, a propósito da edição do álbum de estreia, "1755", descrito na programação como "o primeiro LP de temática 'queer' explícita em Portugal".

Nas semanas seguintes, pela sala da ZDB vão passar, por exemplo, no dia 13, o músico e produtor britânico Sebastian Gainsborough, que assina como Vessel e cuja produção se encaixa nos "parâmetros da música industrial - com direito a conservar também melodias densas entre o apocalíptico e o fúnebre".