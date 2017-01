Actualidade

As buscas pelo avião da Malaysia Airlines, que operava o voo MH370, desaparecido em 2014, vão terminar dentro de duas semanas e os países envolvidos vão decidir se as vão continuar noutras áreas, disse hoje fontes oficiais.

As buscas, coordenadas pela Austrália, envolvem também a Malásia e China.

O ministro dos Transportes da Malásia, Liow Tiong Sai, disse que a decisão de estender a busca além dos 120.000 quilómetros quadrados cobertos até agora no Oceano Índico vai ser decidida antes do fim do mês.