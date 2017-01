Eurostat

As vendas no comércio de retalho recuaram, em novembro, 0,4% na zona euro e 0,1% na União Europeia (UE), face a outubro, com Portugal a registar a segunda maior quebra, de -1,3%, divulga o Eurostat.

Já na comparação com novembro de 2015, o volume de vendas no comércio retalhista aumentou 2,3% na zona euro e 3,4% na UE.

Na variação em cadeia (face ao mês anterior), as maiores quebras nas vendas a retalho registaram-se na Alemanha (-1,8%), Portugal e Áustria (-1,3% cada), bem como na Dinamarca (-0,3%), enquanto as principais subidas tiveram lugar no Luxemburgo (6,2%), Estónia (1,7%), Eslovénia, Eslováquia e Roménia (1,4% cada).