A execução do programa de empregabilidade "Impulso Jovem" ficou "muito distante" da prevista inicialmente, com uma taxa inferior a menos de metade, revela uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) hoje divulgada.

Segundo o relatório do Tribunal de Contas, o investimento inicial previsto do "Impulso Jovem" ascendeu a cerca de 932,3 milhões de euros, o aprovado situou-se nos 444,3 milhões de euros e o executado em 187,4, correspondendo a uma taxa de execução de 42,2%.

"Os resultados alcançados evidenciam uma execução muito distante da prevista inicialmente, para o que contribuiu não só uma conjuntura económica difícil", como "contratempos na implementação de algumas medidas novas", adiando a entrada em vigor dos apoios, sublinha o relatório do TdC, datado de novembro e hoje divulgado.