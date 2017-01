Actualidade

O advogado do jovem agredido em Ponte de Sor, alegadamente pelos filhos do embaixador iraquiano, disse hoje que ficou "mais tranquilo" com a posição do Governo português, que considera que terminaram as comunicações com as autoridades do Iraque.

"Acho bem... Quer dizer que estamos no bom caminho, dá essa sensação, deixa-me mais tranquilo a resposta do Governo português", disse Santana-Maia Leonardo, advogado do jovem agredido, Rúben Cavaco, de 16 anos, em declarações à agência Lusa.

O Governo português considera que terminaram as comunicações com as autoridades do Iraque sobre o caso dos filhos do embaixador em Lisboa e que o executivo tomará uma decisão a partir do final da próxima semana.