Dia 7

A vida de uma das mais emblemáticas rainhas da História para acompanhar numa série com estreia no dia 7, às 23h45, na RTP1.

“Victoria” é uma série de oito episódios que retrata os primeiros anos do reinado da Rainha Vitória, a sua ascensão ao trono aos 18 anos, a sua intensa amizade e paixão com o Lorde Melbourne, o seu namoro e casamento com o Príncipe Alberto e ainda o nascimento da sua primeira filha.

Criado e escrito pela aclamada romancista Daisy Goodwin, esta série de época é o retrato de um marco histórico da vida de uma das maiores monarcas da História.

Com produção cinematográfica de qualidade e um elenco premiado, “Victoria” baseia-se em factos da vida real e nos exaustivos diários da própria Rainha Vitória, para pintar um retrato vívido da sua transformação desde uma rapariga de 18 anos até aos seus primeiros anos como esposa, mãe e responsável por um Império.

Uma saga de círculos interligados, que se estende desde os elementos mais ilustres da corte real até aos seus funcionários. Uma história de ligações apaixonadas, lutas de poder e amor não correspondido, no centro do qual está a nova rainha - uma mulher forte, complexa e voluntariosa que deve, de alguma forma, tornar-se um ícone duradouro.