Novo Banco

O Partido Comunista Português (PCP) vai propor para agendamento um projeto de resolução pedindo a manutenção do Novo Banco na esfera pública, texto que vem de fevereiro de 2016 e que a atualidade exige agora que chegue a debate.

A "gestão do trabalho parlamentar do PCP", admitiu o deputado comunista Miguel Tiago, levou a que outras prioridades surgissem entre fevereiro de 2016 - data do projeto - e o momento atual, quando se perspetiva a venda do Novo Banco.

"É no controlo público que podemos encontrar o caminho para a resolução dos problemas financeiros do país", advogou Miguel Tiago, em conferência de imprensa no parlamento.