Festival Cultural

Música, teatro, fotografia, cinema e artes circenses são as áreas exploradas durante três anos por vários projetos da Fundação Calouste Gulbenkian/PARTIS - Práticas Artísticas para Inclusão Social.

Com os projetos desenvolvidos, a Fundação Gulbenkian abre as portas a um conjunto de apresentações de 12 a 15 de janeiro, com entrada gratuita.

Um dos momentos mais simbólicos destas apresentações públicas é o concerto A Voz e o Gesto, pelo projeto Mãos que Cantam, pela Associação Histórias para Pensar.

No dia 13 de janeiro, uma conferência irá discutir como a arte pode ser motor de inclusão e mudança social, contando para isso com a participação de François Matarasso, investigador e consultor há mais de três décadas na área das práticas artísticas comunitárias, Paulo Lameiro, diretor artístico do projeto Ópera na Prisão, e Rui Vieira Nery, entre outros.

O grande objetivo desta iniciativa é mostrar como a arte pode transformar a vida de reclusos, jovens em risco, pessoas isoladas ou com deficiência e refugiados.