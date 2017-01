Cultura

A programação do Museu do Oriente para este mês de janeiro foi muito inspirada no filme ‘Silêncio’ de Martin Scorsese, que se centra no Japão. Descubra-a.

Chama-se "Silêncio" e é a mais recente obra do realizador norte-americano Martin Scorsese. O filme debruça-se sobre a tumultuosa história do Cristianismo no Japão.

Esta longa-metragem que invade as salas de cinema no próximo dia 19 inspirou o Museu do Oriente a fazer um vasto programa de iniciativas gratuitas entre os dias 11 e 28 de janeiro. As propostas estão centradas no contexto histórico e religioso do relacionamento entre Portugal e o Japão.

Organizado em parceria pela Fundação Oriente, a Companhia de Jesus em Portugal e a NOS Audiovisuais, o programa começa com a conferência Portugal e o Japão: História de um Sucesso Mal Sucedido, no dia 11 de janeiro, às 18h. O evento conta com a participação do Padre José Frazão (Provincial dos Jesuítas), do historiador João Paulo Oliveira e Costa e de Clara Ferreira Alves (jornalista), com moderação de Joaquim Franco (jornalista).

Nos dias 14, 21 e 28, às 16h, realizam-se três visitas guiadas à exposição Presença Portuguesa na Ásia. Peças selecionadas servem de ponto de partida para explorar diferentes perspetivas da história do relacionamento Portugal-Japão e o seu legado.

A primeira, orientada pelo Padre António Júlio Trigueiros é subordinada ao tema Xavier – o começo da missão no Japão, seguindo-se Presenças Jesuítas na Colecção do Museu do Oriente (por Joana Belard da Fonseca) e O Cristianismo no Oriente (pelo historiador João Paulo Costa).

"Silêncio" remonta ao século XVII, quando dois padres jesuítas portugueses viajam até ao Japão, sob ordens da Igreja, na esperança de encontrar o seu mentor, o padre Cristóvão Ferreira.

O filme estreia a 19 de janeiro, em Portugal, e é uma adaptação do romance homónimo de Shusaku Edo, com Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Drive no elenco.

Local: Museu do Oriente, Avenida Brasília | Doca de Alcântara (Norte) | 1350-362 Lisboa

Conferência “Portugal e o Japão: história de um sucesso mal sucedido”

11 de janeiro, às 18h

Entrada gratuita, mediante inscrição

Oradores:

Padre José Frazão (Provincial dos Jesuítas)

João Paulo Oliveira e Costa (historiador)

Clara Ferreira Alves (jornalista)

Moderação de Joaquim Franco (jornalista)

Visitas Guiadas

14, 21 e 28 de janeiro, às 16h

Gratuito, mediante levantamento do bilhete no dia da visita e no máximo de dois por pessoa.

14 Janeiro | “Xavier - o começo da Missão do Japão”

Visita guiada pelo Padre António Júlio Trigueiros

21 Janeiro | “Presenças Jesuítas na coleção do Museu do Oriente”

Visita guiada por Joana Belard da Fonseca (Museu do Oriente)

28 Janeiro | “O Cristianismo no Oriente”

Visita guiada pelo historiador João Paulo Oliveira e Costa