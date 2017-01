14 passos

Quer mesmo viajar, mas vai adiando os planos até que o ano acaba e não foi a lado nenhum? Então se não quer chegar ao fim do ano e constatar que ainda não saiu do seu lugar, estas sugestões são para si!

Escolher destinos dentro do orçamento, fazer listas de locais a visitar, partilhar quais são as suas viagens de sonho e viajar sozinho se não tiver ninguém que alinhe são quatro das 14 dicas práticas que a Momondo elaborou para tornar as viagens de 2017 uma realidade.

O motor de busca que pesquisa agências de viagens e companhias aéreas propõe também que seja espontâneo, que aproveite as escalas longas, que se deixe inspirar, que conheça as pessoas locais ou que transforme viagens de negócios em lazer.