PM/Índia

O primeiro-ministro considerou hoje que a sua visita à Índia terá para si uma dimensão afetiva especial e que sente honra por regressar à terra do seu pai, Orlando Costa, como líder do Governo português.

António Costa falava aos jornalistas durante uma escala em Frankfurt, na Alemanha, a meio da sua viagem para a Índia, onde fará uma visita de Estado de seis dias.

"Esta visita [que se inicia no sábado] terá uma natureza muito particular, desde logo do ponto de vista afetivo. É para mim uma grande honra poder voltar à terra do meu pai como primeiro-ministro, e é para mim uma grande honra a distinção que o Governo da União Indiana me quis conceder como orador principal no Grande Congresso da Diáspora" em Bangalore, na segunda-feira, apontou António Costa.