Actualidade

A Câmara da Figueira da Foz vai avançar com um projeto de requalificação da praia do Cabedelo, que inclui a iluminação permanente do mar, criando condições para a prática noturna de surf.

"É nosso objetivo que este local seja uma estância para a prática dos desportos de ondas", refere o presidente da Câmara da Figueira da Foz, João Ataíde, avançando que a empreitada de requalificação vai decorrer ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDUS), contratualizado no âmbito do Pacto Regional.

A iluminação do mar nesta praia da margem sul do concelho da Figueira da Foz é uma aspiração antiga do movimento cívico SOS Cabedelo, que apresentou uma candidatura nesse sentido ao Orçamento Participativo (OP) de 2017.