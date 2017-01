Actualidade

O voto de pesar pela morte do ex-líder parlamentar social-democrata Silva Marques foi aprovado hoje no parlamento com a abstenção do PCP, partido no qual começou a vida política, tendo o parlamento feito um minuto de silêncio.

O minuto de silêncio foi feito após a aprovação de dois votos de pesar apresentados pelo PSD, um pela morte dos antigos deputados Fernandes Marques e Silva Marques, tendo o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, se associado pessoalmente a estas duas homenagens.

O voto de pesar relativo a Silva Marques foi aprovado com a abstenção do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas, enquanto o texto pelo falecimento de Fernandes Marques foi por unanimidade.