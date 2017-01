Actualidade

Dois tapetes persas do século XVI, um do Museu Machado de Castro e outro do Museu Calouste Gulbenkian, de um conjunto que só se conhecem 16 no mundo, estão expostos juntos pela primeira vez em Coimbra.

Numa exposição que arrancou no final de dezembro e está patente até 26 de fevereiro, o tapete persa do espólio do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) está "em confronto pela primeira vez" com um da coleção do Museu Calouste Gulbenkian, ambos criados nos ateliês de Kashan, no Irão (antiga Pérsia), na segunda metade do século XVI, disse à agência Lusa a diretora do museu de Coimbra, Ana Alcoforado.

"São tapetes persas dos ateliês de Kashan, de fabrico manual, muito raros e que eram considerados artigos de luxo, muito apreciados para palácios ou igrejas", sublinha a diretora do Museu Machado de Castro, recordando que deste conjunto só estão "identificados 16 no mundo", alguns dos quais encontram-se em palácios na Europa, mas também em espólios de outros museus, nomeadamente no Louvre, em Paris, e no MOMA (Museu de Arte Moderna), em Nova Iorque.