O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que enviou uma mensagem de felicitações a Raul Castro pelo dia nacional de Cuba como faz com todos os países com os quais Portugal mantém relações.

Questionado sobre a notícia de que felicitou o Presidente Raul Castro pelo 58.º aniversário da Revolução Cubana, assinalado no dia 01 de janeiro, respondeu: "Sim, porque é o dia de Cuba, e eu faço [o mesmo] a todos os quase 200 países com os quais mantemos relações. No dia do país, envio-lhes uma saudação, como eles nos enviam. Mas todos os presidentes fizeram isso".

O chefe de Estado - que falava no final de uma visita a uma igreja presbiteriana, em Lisboa - relativizou assim esse gesto, e justificou a não divulgação dessa mensagem na página da Presidência da República na Internet com a quantidade de mensagens desse tipo que assina.