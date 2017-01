Actualidade

O parlamento rejeitou hoje, com os votos contra do PSD, CDS-PP e PS, as propostas do BE e do PCP nas quais se defendia a revogação da propina do Ensino do Português no Estrangeiro (EPE).

Estas duas propostas fizeram parte de um conjunto de projetos de lei sobre o ensino na diáspora apresentados por vários partidos que estiveram hoje em discussão e votação no plenário da Assembleia da República.

Assim, as bancadas do PSD, CDS-PP e PS aliaram-se no voto contra à proposta dos bloquistas para revogar "a propina do ensino de português no estrangeiro e estabelecer a gratuitidade dos manuais escolares" nestes cursos, tendo votado da mesma forma no diploma do PCP que também pedia o fim da propina para estes casos.