O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, disse hoje que a taxa de desemprego provisória de novembro nos 10,5% "acentua uma expetativa positiva" face à evolução do mercado do trabalho.

"Os dados consolidam a tendência que se vem a registar ao longo do último ano, em particular nos últimos meses, de redução do número de desempregados e aumento da população empregada. O que nos faz acreditar numa melhoria sustentada e clara do mercado de trabalho", disse o governante em declarações à agência Lusa.

Vieira da Silva falava depois do Instituto Nacional de Estatística ter revisto hoje em baixa a taxa de desemprego de outubro para os 10,6% (face à estimativa provisória de 10,8%) e ter avançado uma estimativa provisória de 10,5% para novembro.