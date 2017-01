Actualidade

O Sindicato dos trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (Cesp) acusa a administração do hipermercado Jumbo de Almada de pretender descontar em janeiro aos funcionários as horas extraordinárias que estes recusaram cumprir em dezembro.

"O Jumbo do Almada Fórum queria que os trabalhadores, em dezembro, trabalhassem horas a mais, para além dos horários normais, sem as pagar. Muitos trabalhadores recusaram trabalhar sem receber e eles agora querem descontar essas horas (que se tivessem sido trabalhadas, não eram pagas) nos salários dos trabalhadores", refere o Cesp em comunicado.

Destacando que "os trabalhadores que recusaram fazer horas a mais estavam cobertos por pré-aviso de greve" emitido oportunamente pelo sindicato, o Cesp diz ter já comunicado a situação à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), numa reunião realizada na quinta-feira.