Actualidade

A Universidade de Coimbra atribui na quarta-feira o grau Doutor Honoris Causa ao presidente da Aliança M8 e da Cimeira Mundial da Saúde, o alemão Detlev Ganten, anunciou hoje a instituição portuguesa.

Portugal, representado pelo consórcio Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e Universidade de Coimbra (UC), foi admitido a 11 de outubro de 2015 na Aliança M8 - o G8 da Saúde, cuja rede é a base académica de excelência e na qual está assente a organização da Cimeira Mundial de Saúde, fórum anual para o diálogo sobre os cuidados de saúde.

"O 'apoio entusiástico' do professor Ganten foi essencial para que o consórcio CHUC/UC fosse 'admitido por unanimidade na M8 Alliance, numa consagração da excelência da Universidade de Coimbra e do seu renome internacional na área do Ensino e da Saúde'", refere um comunicado da UC enviado à agência Lusa, que cita a Faculdade de Medicina, autora da proposta.