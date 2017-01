Actualidade

O embaixador português na Guiné-Bissau, António Leão da Rocha, considerou que o país "não parece estar de todo perto da estabilidade política e institucional", durante uma conferência que decorre esta tarde em Lisboa.

"O país não parece estar de todo perto da estabilidade política e institucional", disse o diplomata durante a sessão de abertura da Conferência anual "Governança e Mercado: Região da CEDEAO", organizada pelo Centro de Estudos Africanos do Instituto de Ciências Sociais e Políticas e pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal - Guiné-Bissau.

"Apesar do esforço, não há Governo reconhecido por todos", vincou o diplomata, lembrando a "prolongada crise com mais de um ano e meio e que resultou da demissão do primeiro Governo constitucional nesta legislatura".