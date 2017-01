Actualidade

A ponte pedonal e ciclável sobre o rio Mondego, em Coimbra, cuja construção foi hoje consignada, contribuirá para aliviar o trânsito no centro da cidade, disse o presidente da Câmara, Manuel Machado.

Além de "permitir o atravessamento cómodo e seguro do rio, na zona do Choupal, para quem vive em Coimbra" e, designadamente, para os peregrinos de Fátima e dos Caminhos da Santiago, a ponte vai atenuar "a pressão automóvel no centro da cidade", disse hoje o presidente da Câmara de Coimbra, que falava aos jornalistas, no local, após a formalização da consignação da obra.

A Câmara projeta criar estacionamento automóvel gratuito na margem esquerda, em áreas que se situam entre as garagens e oficinas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e a Ponte-Açude, que, com a nova travessia, deverão fazer com que os automobilistas os utilizem, uma vez que, com a futura ponte, ficarão mais perto do centro da cidade, sustentou o autarca.