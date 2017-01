Malcolm David Kelley

Entre 2004 e 2010, no tempo que demorou a contar a intricada história de Lost – Perdidos, no título que ganharia em Portugal – habituámo-nos a ver o drama do pequeno Walt, uma criança sobrevivente de um desastre de avião. Malcolm David Kelley foi o ator eleito para, nesta série de culto da estação norte-americana ABC, dar vida à personagem de palmo e meio. Nos entretantos, fez também uma perninha em séries como Saving Grace, Gigantic, Ossos, Lei & Ordem: Unidade Especial e O Meu Nome é Earl.

Porém, nos últimos tempos, o jovem de 24 anos estendeu o seu talento ao universo musical, alinhando na dupla pop-rap MKTO. Tony Oller, dono das duas últimas iniciais que servem de nome ao coletivo, é o seu cúmplice criativo. A banda lançou para a rua o seu primeiro esforço discográfico homónimo em janeiro de 2014, via Columbia Records. Seguiu-se, em julho de 2015, o EP Bad Girls. E já em março passado as faixas-single Hands Off My Heart e Places You Go.

Foi também em 2014 que Carlton Cuse, um dos criadores de Lost, comentou pela primeira vez as expetativas de um inevitável regresso da série. «É um franchise valioso para a ABC», frisava então o guionista. Com a presente tendência para reboots televisivos, não seria de espantar, não senhor.