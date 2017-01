Passado e Presente

Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero- Americana de Cultura é uma iniciativa da União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) e da Câmara Municipal de Lisboa, e que conta com a participação, colaboração e apoio de dezenas de outras instituições, associações e equipamentos privados. A cada ano a UCCI elege uma cidade para ser capital ibero-americana de Cultura e, em Novembro de 2015, a escolha de Lisboa foi unânime por parte das trinta cidades que a constituem.

A abrir a programação, sábado, dia 7 de janeiro, um programa especial que tem início às 17h inaugura-se a exposição do artista mexicano Démian Flores, na galeria do Padrão dos Descobrimentos. Demián Flores inscreve-se na longa tradição da pintura muralista mexicana com representantes como Diego Rivera ou José Clemente Orozco e muitos outros. Para esta exposição concebeu uma obra nova cujo tema é a relação colonial entre os Países Ibéricos e a América Latina.

O programa do dia continua às 19h, no São Luiz Teatro Municipal, com a cerimónia de abertura. Este momento inclui o lançamento de uma emissão filatélica comemorativa do projecto, um trabalho dos CTT que também se associam à programação.

Mais tarde, às 21h, também no São Luiz Teatro Municipal, o concerto Canções para uma Festa chama a palco Gisela João (Portugal), Mariela Condo (Peru) e Yomira John (Panamá). À origem diversificada das cantoras, das músicas e qualidade artística das letras das canções, juntam-se outros dois aspectos determinantes na escolha das nossas convidadas. Este concerto repete dia 8, domingo, às 21h.

A noite inaugural termina com Danças no Jardim de Inverno. Às 00h, a música de La Flama Blanca (Portugal) e a cenografia de Pedro Valdez Cardoso convidam a festejar esta capital Ibero-americana de Cultura.

O programa de Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura continuará até 22 de dezembro de 2017.

Toda a programação em www.lisboacapitaliberoamericana.pt.