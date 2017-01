Cirque du Soleil

Varekai é uma homenagem à cultura nómada, à tal «vontade de ir, correr o mundo e partir». Porém, ao contrário da canção O Homem do Leme, no espectáculo em cena até dia 15 na Meo Arena, a vida não é sempre a perder, mas a ganhar. Sim, fazemos aqui já um spoiler e contamos que, em plena floresta encantada que serve de cenário à história já aplaudida por mais de 100 milhões de espetadores em todo o mundo desde a sua estreia em 2002, o final é feliz.

Assistir ao vivo a um espectáculo da companhia Cirque du Soleil é tudo o que se esperava e um pouco mais. Sim, há um palco em vários níveis, com passagens secretas e plataformas elevatórias. Há um guarda-roupa de sonho, luxuoso, dando corpo a estranhas criaturas de florestas dos contos de fadas, com escamas e protuberâncias várias, pintadas de mil cores. Há trapezistas, malabaristas, equilibristas, acrobatas, cantores, músicos, bailarinos e campeões talentosíssimos, capazes de nos fazer entornar as vistas. Há uma mensagem de paz e amor, de união das espécies, de um anjo que cai e renasce, numa interpretação de 56 performers. Há toda uma máquina itinerante de fazer sonhar, transportada de cidade em cidade em 19 camiões. Há força e coragem físicas, rapidez, sensualidade, elegância e poesia no movimento.

E depois há o humor. Porque o circo, mesmo que novo, precisa de palhaços. Aqui, não há narizes vermelhos ou sapatos gigantescos. Mas nas mais de duas horas que demora o espectáculo, há uma inteligente e cativante dupla de humor físico, um ele e uma ela que começam por ser como que os assistentes da plateia e acabam por ganhar projeção em palco. Pelo meio vão brincando, mesmo que a contragosto dos voluntários à força, com quem está sentado nos primeiros lugares da plateia. Engraçadíssimos sketches que nos recordam o prazer de sorrir de coisas simples. «E uma vontade de rir nasce do fundo do ser», já nos dizia também a tal letra dos Xutos & Pontapés.