Actualidade

A Renamo denunciou hoje várias "provocações em violação das tréguas declaradas" em Moçambique, entre um homicídio, raptos, roubos, intimidações e extorsão, informou à Lusa fonte oficial do maior partido de oposição.

"Ficámos a saber que há provocações em violação das tréguas declaradas", afirma um documento da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) entregue hoje à Lusa, intitulado "Balanço dos últimos acontecimentos no país", e que conclui que "as forças do Governo não estão preparadas para garantir os 60 dias de tranquilidade".

O documento elenca vários incidentes nas províncias de Tete, Manica e Sofala, centro de Moçambique, poucos dias após o anúncio do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, de prolongar uma trégua de uma semana, declarada a 27 de dezembro, por mais dois meses, após uma conversa telefónica com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.