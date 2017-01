Actualidade

A orca que em 2010 matou uma treinadora, em Orlando, Estados Unidos, e inspirou um documentário que levou a opinião pública a manifestar-se contra a manutenção em cativeiro destas baleias, morreu, anunciou hoje o parque aquático SeaWorld.

Os responsáveis do parque anunciaram hoje a morte do animal, mas não indicaram a causa da morte. Um comunicado do parque aquático dá nota de que Tilikum sofria vários problemas de saúde, incluindo uma infeção pulmonar persistente de origem bacteriana. A orca macho tinha uma idade estimada de 36 anos. Será feita uma autópsia, de acordo com o comunicado, noticiado pela agência Associated Press.

"Tilikum tinha e continua a ter um lugar especial nos corações da família SeaWorld, assim como nos de milhões de pessoas que inspirou em todo o mundo", afirmou o presidente executivo do SeaWorld, Joel Manby. Os meus sentimentos para a equipa que tratou dele como se fosse família".