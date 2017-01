Actualidade

Londres superou nos primeiros cinco dias de 2017 o limite máximo anual de contaminação ambiental estabelecido pela União Europeia, segundo dados oficias hoje divulgados.

O limite estipulado pela legislação europeia exige que a concentração máxima de dióxido de nitrogénio (NO2) no ar não exceda os 200 microgramas por metro cúbico mais de 18 vezes ao longo de um ano em qualquer área da cidade.

Com relação a este regulamento, os novos dados divulgados hoje mostram que nas ruas de Brixton Road, no bairro de Lambeth, na capital britânica, já se haviam concentrado os maiores níveis de NO2 antes do final da primeira semana de 2017.