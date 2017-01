Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o PSI20 a perder 0,39% para 4.702,97 pontos, em contraciclo com as congéneres europeias, penalizada pelas perdas da NOS e da energia.

Entre as 18 cotadas que integram o índice PSI20, treze recuaram, quatro valorizaram e uma fechou inalterada (BPI, nos 1,13 euros).

Nas restantes praças o dia foi de ganhos, com Madrid (IBEX) a avançar 0,29%, Londres (FTSE) 0,20%, Paris (CAC) 0,19% e Frankfurt (DAX) 0,12%.