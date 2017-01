Cinema

Os filmes "La La Land" e "Moonlight" são favoritos aos prémios de cinema e televisão Globos de Ouro, cuja cerimónia acontece no domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, os Globos de Ouro acontecem antes dos Óscares, numa temporada em que também outras associações, de críticos de cinema, atores ou realizadores, elegem os melhores do cinema.

O musical "La La land", de Damien Chazelle, que se estreia nos cinemas portugueses no dia 26, segue com sete nomeações, entre as quais melhor filme, realização e interpretação masculina e feminina para o par Emma Stone e Ryan Gosling.