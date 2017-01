Actualidade

A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) manifestou hoje a preocupação dos investidores com o "populismo e os excessos que se podem cometer em torno da proteção das 'lojas históricas'".

Em comunicado, a APPII indicou receber "preocupações que todos os dias chegam, vindas de todos os pontos do globo".

"Com efeito, estes [investidores] têm visto com bastante preocupação a volatilidade das políticas, nomeadamente em matéria de habitação, estranhando que neste país se mudem (e até se invertam) 'regras a meio do jogo' como é o caso da criação de 'lojas' que passam a ser 'históricas'", notou a associação.