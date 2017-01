Cinema

O emblemático ator indiano Om Puri, que participou em filmes como "Tradição é Tradição" (1999) ou "A Cidade da Alegria" (1992), morreu hoje aos 66 anos na sequência de enfarte na Meca do cinema de Bollywood, Bombaim (Mumbai).

Om Puri, que fez carreira não só no cinema indiano como no cinema britânico e em Hollywood, foi cremado a meio da tarde de hoje no crematório de Oshiwara, em Bombaim, revelaram nas redes sociais vários dos seus colegas, o cineasta Ashoke Pandit e a atriz Azmi Shabana.

Pandit, amigo próximo de Puri, escreveu nas redes sociais que "toda a indústria do entretenimento está em choque".