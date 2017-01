Actualidade

A Renamo está preocupada com "provocações em violação das tréguas declaradas" em Moçambique, denunciadas hoje num documento enviado à Lusa, mas afastou o fim do cessar-fogo provisório declarado pelo líder da oposição, Afonso Dhlakama, disse o porta-voz do partido.

"Esta situação deixa alguma preocupação mas até aqui o presidente Dhlakama tem conseguido segurar os seus homens", afirmou à Lusa o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), António Muchanga, indicando que a trégua de seis meses não está em causa.

A Renamo denunciou hoje várias "provocações em violação das tréguas declaradas" em Moçambique, entre um homicídio, raptos, roubos, intimidações e extorsão, informou à Lusa fonte oficial do maior partido de oposição.