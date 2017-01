Actualidade

Cabo Verde registou em dezembro três casos de dengue no concelho da Praia, revelou hoje o delegado de Saúde da capital, Domingos Teixeira, citado pela agência de notícias cabo-verdiana Inforpress.

Segundo o delegado de Saúde da Praia, os casos foram notificados no final do mês de dezembro e já confirmados após análises feitas pelo Instituto Pasteur de Dacar, no Senegal.

Ao que tudo indica, segundo o responsável, trata-se de casos contraídos localmente, uma vez que as pessoas infetadas indicaram não ter saído do país.