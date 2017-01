Actualidade

A Câmara de Lisboa reivindicou hoje uma "alteração urgente" nas leis do arrendamento e da reabilitação em prédios arrendados, de forma a proteger as lojas históricas da cidade e evitar despejos, como estava previsto acontecer com a Tabacaria Martins.

"Achamos que há necessidade de se alterar, rapidamente, a questão da alteração legislativa no Parlamento, que vai permitir evitar os casos mais frequentes de despejo, que são os casos em que, invocando-se obras profundas nos edifícios, é possível o despejo dos inquilinos, independentemente de serem lojas com características históricas", disse o vice-presidente da autarquia, Duarte Cordeiro (PS), em declarações à agência Lusa.

Segundo o responsável, é "muito importante que, em situações de obras profundas, haja a possibilidade de os contratos não caducarem".