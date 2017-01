Actualidade

O Centro de Saúde de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, vai disponibilizar a partir da próxima semana mais consultas diárias para acolher pessoas com sintomas gripais, anunciou hoje o secretário regional da Saúde.

"A partir de segunda-feira, num período extraordinário, vamos aumentar de 44 para 100 o número de consultas disponíveis no Centro de Saúde de Ponta Delgada, para abarcar pessoas com sintomas gripais", afirmou Rui Luís, acrescentando que o acesso às consultas "é por marcação, no período entre as 08:00 e as 20:00" (mais uma hora em Lisboa).

O secretário regional da Saúde falava com os jornalistas, em Ponta Delgada, após uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da ilha de São Miguel, sediado no edifício do Centro de Saúde de Ponta Delgada, que passou a contar com o médico Jorge Morgado como vogal, cargo que estava vago há cerca de um ano.