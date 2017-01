Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou hoje que o Governo vai promover os estudos para prolongar o IC6, entre Tábua e Seia, mas esclareceu que a obra só pode avançar com financiamento europeu.

Ao intervir, em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, na cerimónia de assinatura do contrato de adjudicação da empreitada de beneficiação da estrada nacional 17, numa extensão de 17 quilómetros, Pedro Marques recordou que a Comissão Europeia não financia novas estradas, no âmbito do Portugal 2020.

No entanto, o executivo vai promover a elaboração, de imediato, dos estudos e projetos necessários para retomar um dia as obras do Itinerário Complementar 6, paradas no concelho de Tábua há vários anos, quando voltar a ser possível obter apoios comunitários para empreendimentos rodoviários.